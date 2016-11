CORUMBIARA: jovem morre após sofrer queda em quebra-molas improvisado; família se revolta

O jovem motociclista Jadson Duarte Benevides da Silva, 23 anos, morreu após sofrer uma queda em um “quebra-molas” improvisado no Distrito de Alto Guarajus, em Corumbiara. Ele estava internado há 16 dias em um hospital de Cacoal com ferimentos na região da coxa e não resistiu mesmo após realizar três cirurgias.

Em contato com o Extra de Rondônia, a família do jovem diz estar revoltada com a situação e aponta irregularidades no quebra-molas. Eles alegam que o local é marcado por várias incidências de quedas. “Já foram vários motociclistas que sofreram acidentes neste local, sendo que a placa não está de acordo com as normas e foi produzido manualmente por moradores da região como quebra-galho. Infelizmente meu cunhado não teve a sorte que outros tiveram de sobreviver”, lamentou um familiar.

De acordo com o Boletim de Ocorrência, os médicos informaram a polícia de que o rapaz apresentava sinais de embriaguez enquanto recebia atendimento. Laudos apontaram que Jadson sofreu fratura no fêmur esquerdo (osso da coxa) e havia uma perfuração no local da quebradura, possivelmente ocasionado por um disparo de arma de fogo. Após os primeiros atendimentos na Unidade de Saúde do município, a vítima foi conduzida à cidade de Cacoal.

A família informou que o corpo será velado na Comunidade São Cosmo e Damião e o sepultamento está agendado para amanhã, terça-feira, no cemitério municipal.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Álbum família/ Extra de Rondônia