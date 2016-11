Empresário é torturado a golpes de facão e morre com tiro nas costas no pátio de serraria

Na manhã deste domingo (06), a Policia Militar foi acionada via CIOP, onde o comunicante informava que na linha Canelinha KM 11, próximo ao campo dos Cristo na Serraria do João Paulo, havia acontecido um homicídio.

A guarnição de plantão deslocou-se até o referido endereço e encontrou o proprietário da serraria caído ao solo com sinais de violência, pois o mesmo apresentava uma perfuração por arma de fogo nas costas e cortes de fação nos braços, costas e cabeça.

Segundo boletim de ocorrência nª 2411/16, uma testemunha disse ao policias que na manhã deste domingo foi até a serraria para comprar umas madeiras, chegando ao local encontrou o corpo do jovem João Paulo já sem vida caído no meio do pátio. A mesma foi até a residência do gerente que dirigiu-se rapidamente ao local, foi quando ao passar pelo escritório ouviu algo e acharam a esposa da vítima trancada lá dentro.

Segundo relatos da esposa, por volta da 20:30 hs, dois homens os abordaram com arma de fogo em punho e foram logo atirando contra João Paulo, que saiu correndo em direção ao pátio da serraria sendo alcançado a cerca de 70 metros do escritório, onde foi executado com um tiro nas costas e golpeado várias vezes com um objeto cortante, provavelmente um facão.

O outro infrator trancou a esposa da vítima no banheiro do escritório onde permaneceu a noite toda. A mesma relatou que segundos após ser presa, ouviu cerca de 6 disparos. Ela disse ainda, que viu os homens e estavam encapuzados, sendo que um deles era alto de cor morena e não ouviu barulho de veículo saindo do local.

Após acionada via 190, a polícia chegou ao local realizando o isolamento e acionando a Perícia Técnica, onde foram realizados os serviços de praxe e o corpo liberado para funerária de plantão. Os agentes do N.I, “Núcleo de Inteligência da Policia Militar – EOE” logo em seguida saíram as ruas na busca de informações dos prováveis homicidas para que possam dar uma resposta rápida a família e sociedade em geral.

O caso foi registrado na UNISP ficando sob os cuidados da Polícia Judiciaria para que possa ser adotadas as medidas cabíveis.

Autor e foto: Romiporafm