Feira de Flores de Holambra atrai visitantes em Vilhena

A 9ª edição da Feira de Holambra em Vilhena começou no sábado, 5, e encerra no próximo domingo,13. Com mais de 200 espécies de plantas e flores ornamentais o evento está atraindo visitantes.

O evento é organizado Centro Espírita Beneficente União do Vegetal (UDV) de Vilhena, e acontece na Praça Nossa Senhora Aparecida, no Cento da cidade e funciona entre as 9h às 21h.

De acordo com um dos organizadores da feira, Daniel monteiro, parte dos recursos arrecadados na feira serão destinados para o trabalho beneficente da entidade.

Na feira os visitantes podem encontrar plantas e flores com preços que variados. De acordo com a organização, as orquídeas ainda são uma das espécies prediletas dos visitantes.

Além da exposição das plantas o evento vai contar uma programação cultural com apresentações de cantores locais, informou Daniel. “Convido a população para visitar a feira e apreciar as flores que estarão em exposição”, disse Daniel.

Click nas fotos para ampliar

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia