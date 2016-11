Jovem é condenado por tentativa de homicídio contra policiais

Ítalo Breno Gomes Neves, de 20 anos, foi condenado culpado pelo crime de tentativa de homicídio qualificado a dois policiais militares e compra ilegal de amar de fogo. A sessão do jure nesta foi realizada segunda-feira, 07, em Vilhena.

Segundo os altos do processo, o réu teria efetuado um disparo contra os agentes durante sua fuga, o fato aconteceu no mês de abril deste ano por volta das 12h38, na Avenida Tancredo Neves, próximo ao Colégio Marcos Donadon, bairro Jardim América.

A defesa alegou falhas no processo, e que desde a prisão do réu, o mesmo teria afirmado não ter efetuado disparo. Já a acusação, destacou que as provas apresentadas no processo eram consistentes, pedindo a condenação do réu.

O acusado foi considerado culpado pelo tribunal do júri, sendo dosada a sua pena em 14 anos e 8 meses de reclusão. Porém, a defesa já pronunciou que irá recorrer da sentença.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Extra de Rondônia