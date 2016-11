Ministro nega recurso a candidato mais votado e Guajará pode ter novas eleições

O ministro Napoleão Nunes Maia Filho, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) negou seguimento a recurso apresentado pela defesa do candidato do PMDB à Prefeitura de Guajará Mirim, Antônio Bento do Nascimento e com isso a cidade deve ter novas eleições a serem marcadas para os primeiros meses de 2017. Bento obteve 9722 votos nas eleições de outubro, mas está inelegível por ter sido condenado em um caso de falsificação.

A decisão pela manutenção do indeferimento da candidatura não garante a eleição do segundo colocado na disputa pela Prefeitura, Rodrigo Melo Nogueira (PDT), que obteve 7370 votos, uma vez que a Lei Eleitoral teve alterações e prevê que o indeferimento da candidatura do mais votado enseja novo pleito.

Tecnicamente a decisão por novas eleições ainda demora, uma vez que a decisão do ministro Napoleão é monocrática e o caso ainda pode ser julgado pelo plenário.

Autor e foto: Rondoniagora