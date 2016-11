Prefeito e vice eleitos buscam recursos estaduais para Colorado

O município de Colorado do Oeste, hoje com mais de 18 mil habitantes, terá o comando de dois pioneiros: José Ribamar de Oliveira (PSB) e o vice, João Batista Pereira (PMDB), o popular João da Fórmula 1, a partir de 2017.

Ciente das dificuldades que é administrar o município, a dupla irá priorizar o que sustentou durante a campanha eleitoral: planejamento, transparência e participação.

Os dois estiveram na última semana em Porto Velho, quando visitaram o gabinete do deputado estadual Cleiton Roque (PSB-Pimenta). Eles solicitaram em busca de apoio para ajustar emendas parlamentares ao Orçamento do Estado de Rondônia para 2017.

Relator do orçamento de 2017, Cleiton Roque é companheiro de partido do professor Ribamar e se comprometeu a ajudar o município.

Há 21 anos no município e servidor federal do Ifro, Ribamar está otimista com o futuro. “Estou ciente que os municípios estão em situação difícil e que houve cortes nos repasses do Fundo de Participação dos Municípios (FPM), mas acreditamos em nosso trabalho”, afirmou.

Colorado é um município composto de pequenas propriedades rurais. Uma das metas é fortalecer o setor produtivo rural para que a economia cresça. A meta da futura administração é dar suporte a cadeia leiteira e também a da carne, inclusive com suínos para melhorar a produtividade.

A piscicultura também terá prioridade com a dupla Ribamar e João Batista, assim como o café e o cacau. O município também tem problemas na saúde, como a maioria dos demais e na educação, “mas estamos conscientes que podemos resolver os problemas com uma administração transparente, aberta ao diálogo e voltada para os interesses da população”.

O professor Ribamar também pretende reavaliar o quadro de servidores. Hoje há atrasos nos pagamentos. “Vamos ajustar o quadro, pois há gente demais em alguns setores e de menos em outros”, argumentou.

A equipe administrativa, além de reavaliada também receberá treinamento e terá a tecnologia à disposição, para que os trabalhos sejam qualificados.

Texto e foto: Assessoria