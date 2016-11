Rosangela Donadon cobra kits de enxoval do projeto “Mãezinha Rondoniene”

A deputada estadual Rosangela Donadon (PMDB) esteve reunida com a secretária adjunta da Secretaria de Estado da Assistência e do Desenvolvimento Social (SEAS), Marionete Sana Assunção para cobrar a consolidação de suas emendas relativas ao projeto “Mãezinha Rondoniense” o qual visa atender mil gestantes apenas no Cone-sul de Rondônia com enxovais para auxiliar as novas mães nos primeiros dias de vida dos seus filhos. O projeto vem sendo realizado entre a deputada estadual e o Governo do Estado de Rondônia.

A parlamentar lembrou à adjunta da SEAS a importância do projeto, principalmente para aquelas mães de baixa renda. “Quem tem filho sabe exatamente o quanto é difícil os primeiros dias de vida de uma criança. Aquelas famílias que não têm renda para comprar enxoval contam com uma dificuldade a mais. O projeto tem esse objetivo, auxiliar as famílias e proporcionar dignidade a este novo cidadão rondoniense”, comentou a deputada do Cone-sul de Rondônia.

Os kits oriundos dos projetos serão distribuídos proporcionalmente entre os municípios da região sul de Rondônia. “Temos mil unidades e estamos trabalhando para que possamos proporcionar uma assistência coerente às novas mães”, explicou Rosangela Donadon. A deputada estadual disse, ainda, que pretende tornar a ideia uma campanha contínua uma vez que, segundo ela, se faz necessário auxiliar as famílias da região. “Tenho três filhos e sei o quanto uma criança traz alegrias a uma família. Se o Estado puder auxiliar essas mães, tenho certeza que teremos mais dignidade entre nossa comunidade”, finalizou.

Autor e foto: Assessoria