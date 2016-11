Rover libera verbas para pavimentação, mas repasses do Estado continuam em atraso

O prefeito de Vilhena esteve na capital logo após o feriado da semana passada, ocasião em que conseguiu liberar com a Caixa Econômica Federal o pagamento das últimas medições de obras de pavimentação em curso na cidade.

O dinheiro foi repassado às empreiteiras que realizam o serviço, que deve ser retomado ainda nesta semana.

Por outro lado, Zé Rover só obteve promessas do governo estadual de regularização dos repasses para a manutenção da UTI do Hospital Regional e do convênio de transporte escolar.

De acordo com o prefeito, as verbas federais liberadas para o Município pela Caixa Econômica somam R$ 4,4 milhões, recursos que foram encaminhados às empresas Coeso e Projetus, estando disponíveis a elas a partir desta segunda-feira 07.

A Procuradoria-Geral do Município já notificou as empreiteiras e, segundo os engenheiros Dariano e Oliveira e Alan Fernando, ambos da prefeitura, as obras serão retomadas nas próximas horas.

A prioridade será dar continuidade aos serviços nos locais onde a base já está pronta, caso das avenidas Rondônia, Rio Grande do Norte e outras. Se o prefeito teve sucesso junto ao banco federal, com órgãos do Estado a situação foi um pouco distinta.

Rover esteve em várias secretarias do governo buscando repasses de verbas, conseguindo R$ 500 mil junto a pasta da Agricultura e nada mais. Tentando a regularização do convênio da UTI do Regional, cuja dívida do Estado com o Município chega a um milhão e seiscentos mil reais – valor correspondente a cinco parcelas que estão em atraso – o Chefe do Executivo recebeu apenas a promessa de quitação de parte do montante até o final do mês.

Com a Secretaria de Estado da Educação, Zé Rover não teve êxito em receber o débito relativo ao convênio do transporte escolar, questão que está ficando cada vez mais problemática. A prefeitura está transportando todos os alunos e este ano ainda não recebeu nenhum centavo.

Como já havia ficado saldo a receber no ano passado, a conta do governo do Estado com o Município é de cerca de R$ 2,5 milhões. O governo pediu mais prazo ao prefeito, ficando definido que até o dia 10 tenha início a regularização.

O Município está executando o transporte escolar dos alunos do Estado mesmo sem receber, mas caso os prazos solicitados não sejam cumpridos a prefeitura buscará tutela jurídica em desfavor do devedor para receber os repasses a que tem direito.

Fonte: Extra de Rondônia

Foto: Assessoria