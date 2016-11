Só na Bença conhece as demandas de assentamento em Chupinguaia

Conhecer as demandas do Assentamento Maranata II, em Chupinguaia, foi o motivo da reunião realizada na residência de Jair Alves da Silva, vice-presidente da Associação dos Pequenos Agricultores Familiares do Assentamento Maranata II (Aspafama), entre o deputado Só na Bença (PMDB) e agricultores.

Entre as reivindicações dos 29 associados da Aspafama constam as melhorias das estradas vicinais e aquisições de equipamentos e implementos agrícolas.

Segundo Jair Alves, os associados têm trabalhado por melhorias na localidade, porém, há situações em que a realização compete ao poder público. Ele citou a recuperação da Linha 8, que interliga os assentamentos Maranata I ao Maranata II.

“Sem a contribuição do Só na Bença, com a indicação feita por ele ao DER, teríamos problemas para transportar o que produzimos”, disse.

Na reunião, Erica Modesto, presidente da associação, parabenizou o deputado Só na Bença pelo compromisso assumido e cumprido. “É um deputado que, na simplicidade, ouve com atenção as pessoas. Por isso, o parabenizo, pois em menos de 60 dias está pela segunda vez com a gente”, esclareceu.

“O meu trabalho parlamentar é realizado assim, junto com as pessoas, ouvindo as reivindicações e encontrando os caminhos para que sejam atendidas. Tenho intercedido junto ao governo do Estado e em favor da população desde que assumi a cadeira na Assembleia Legislativa”, declarou Só na Bença.

Autor e foto: Assessoria