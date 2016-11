Vaccari Veículos promove feirão de veículos novos e seminovos

Começou na manhã desta segunda-feira, 7, o mega feirão de veículos novos e usados, em Vilhena promovido pela empresa Vaccari Veículos.

Esta é uma boa oportunidade para todo o Cone Sul conhecer de perto as novidades do mercado. O evento será finalizado no próximo sábado,12.

Consumidores interessados em trocar de carro podem aproveitar a oportunidade do feirão de carros que oferece uma grande variedade de veículos com ótimos preços e taxas de juros atraentes, além de prazo para pagar.

Segundo o proprietário da Vaccari Veículos, Vladmir Pagnoncelli, estão sendo oferecidos veículos novos e seminovos. Ele informou que o feirão conta com a parceria das empresas Autovema Veículos, Ford Canaã e a empresa Motonáutica que é revendedora autorizada de motores de popa Yamaha.

“No feirão os clientes podem financiar os veículos e a primeira parcela pode se paga em até 60 dias”, informou Vladmir.

As pessoas interessadas em aproveitar as vantagens oferecidas no feirão podem ir até a Vaccari Veículos localizada na Avenida Major Amarante número 2867, entre as 7h às 17h30min.

Vladmir que ressaltou que na sexta-feira, 11, o trânsito será interditado na frente da empresa no trecho da Avenida Major Amarante entre as Ruas Princesa Isabel e Ricardo Franco, entre as 06h ás 18h para exposição dos veículos do feirão.

Mais informações podem ser obtidas pelos telefones (69) 3322 1030/ 98484-0414/ 98409-4680.

Click nas fotos para ampliar

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia