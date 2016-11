AVEC inicia XII Encontro Jurídico com palestra de juiz do trabalho

A Faculdade AVEC, em parceria com o os acadêmicos da XIII turma de Direito da instituição, organizam o XII Encontro Jurídico que acontece entre os dias 07 e 09 de novembro no auditório II do campus Liliana Gonzaga.

O evento, que teve início ontem, às 19h30, com a presença de 500 pessoas, entre professores, acadêmicos, autoridades e convidados e foi presidido pelo coordenador do curso de Direito da instituição, Professor Hélio Daniel de Fávare Baptista, que exaltou a importância do Encontro Jurídico.

“Os conhecimentos adquiridos no Encontro Jurídico fomentam o intercâmbio de conhecimento, práticas e ideias no âmbito acadêmico. Isso deve ser mantido durante toda a vida profissional de nossos futuros operadores do direito, ou seja, devem permanecer na seara do aprendizado continuado dentro do Direito”, ressaltou o coordenador.

A palestra da noite desta quarta-feira foi proferida pelo juiz do trabalho em Vilhena, André Pereira, formado na UFBA e professor universitário há 13 anos que abordou “Os direitos humanos e seu impacto na teleologia jurídica – uma leitura dos direitos fundamentais à saúde e ao meio ambiente, inclusive ao trabalho”.

Em sua palestra o magistrado abordou como os Direitos Humanos nasceram no cenário internacional e como os direitos civis e individuais evoluíram na história da humanidade. O palestrante também embasou toda a consolidação dos direitos individuais do cidadão.

O professor correlacionou a evolução da sociedade diante do desenvolvimento dos direitos humanos dentro das leis de centenas de países.

ENCONTRO JURÍDICO

Dando continuidade ao XII Encontro Jurídico, nesta terça-feira, 08 de novembro, o professor e comandante do 3º Batalhão da Polícia Militar, Rildo Flores, abordará o tema: “Particularidades da Justiça Militar”.

Já na quarta-feira, 09 de novembro, última noite do evento, o professor Jefferson Orides Flores, ministrará palestra sobre “Casos de Repercussão do STF e STJ”.

Texto e fotos: Assessoria