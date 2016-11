Diplomas de suplentes não chegam e Câmara fica impossibilitada de apreciar projetos relevantes

Mais uma vez, a Câmara de Vilhena ficou impossibilitada de apreciar e votar, em plenário, projetos de leis importantes enviados à Casa pelo Executivo.

Entre eles, estão a complementação de pagamento para servidores públicos municipais, principalmente na área de Saúde, referente ao mês de outubro, o pagamento do transporte escolar e faturas de energia elétrica das escolas municipais.

Por falta de quórum, que é o número insuficiente de parlamentares, os assuntos inseridos na pauta do dia foram apenas lidos na sessão ordinária desta terça-feira, 8.

Ocorre que os diplomas dos suplentes Hernando Lucena (PTB) e Francis Godoy (PSC), documento essencial para a posse, não foram apresentados ao Legislativo. Os suplentes alegam que aguardam o envio do Tribunal Regional Eleitoral.

Da sessão participaram os vereadores Célio Batista (PP), Maria José da Farmácia (PSDB), Valdete Savaris (PPS), Vera da Farmácia (PMDB), Heloísa Bueno (PTdoB) e Leninha do Povo (PTB). Pelo regimento interno do Legislativo local, para que haja quórum para a sessão, são necessários seis parlamentares, além do presidente do Legislativo. Neste caso, Célio Batista só participa dentro do critério de desempate.

O presidente da Casa, Célio Batista, lamentou os atrasos relacionados à aprovação de projetos e informou que, assim que chegarem os diplomas, uma sessão extraordinária será convocada o mais rápido possível para a posse dos suplentes e a votação de matérias. “Estamos de plantão para convocar, o mais rápido possível, uma nova sessão a fim de não prejudicar ninguém, e priorizar matérias como o pagamento do servidor público”, enfatizou Célio Batista.

MEDIDA ATÍPICA

A medida, atípica em Vilhena, ocorreu devido ao afastamento por decisão judicial dos vereadores Marcos Cabeludo, que era 2º secretário na Mesa Diretora, e a suspensão de posse dos suplentes Antônia Elza Magalhães e Cândido Espíndola.

Também estão afastados do cargo os vereadores José Garcia (DEM), Carmozino Alves (PSDC), Junior Donadon (PSD), Vanderlei Graebin (PSC), Marta Moreira (PSC) e Jairo Peixoto (PP).

Texto e fotos: Assessoria