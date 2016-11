Domingo tem churrasco no CTG Sinuelo do Norte

No próximo domingo, 13, o gaiteiro Irineu Iachinscki e sua esposa Noeli, estarão promovendo um delicioso almoço com churrasco no Centro de Tradições Gaúchas (CTG) Sinuelo do Norte.

O espeto custa apenas R$ 15,00 e vai ser servindo a partir das 11h30 tanto para quem for almoçar no CTG quanto para quem quiser levar para casa.

Após o almoço, aquela musica ao vivo para relaxar e colocar o corpo em dia com a dança.

O Sinuelo do Norte está localizado na Avenida José do Patrocínio, no bairro 5º BEC.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Ilustração