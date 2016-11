Homem é baleado no rosto em tentativa de homicídio no Cristo Rei

Um homem identificado até o momento apenas por Wilson sofreu tentativa de homicídio no final da tarde desta terça-feira, 8, no bairro Cristo Rei, em Vilhena.

De acordo com informações colhidas pela reportagem do Extra de Rondônia, a vítima estava no cruzamento da Avenida 1515 com a Avenida 1512, quando dois homens numa moto aproximaram e o carona atirou varias vezes contra ele.

Mesmo baleado, a vítima correu por duas quadras e caiu na Avenida Melvin Jones, onde foi socorrido por uma Unidade de Resgate do Corpo de Bombeiros ao Hospital Regional. A informação é que um tiro acertou o rosto e outro a perna da vítima.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: extra de Rondônia