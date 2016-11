Moradores reclamam e SAAE conserta rede de água no bairro Cidade Verde

Após a matéria veiculada no Extra de Rondônia, na manhã de hoje, terça-feira, 8, onde os moradores do bairro Cidade Verde, em Vilhena reclamavam de um vazamento de água na Rua 102 09, o problema foi resolvido.

O desperdício teria iniciado há quatro dias. O Serviço Autônomo de Águas e Esgotos (SAAE) entrou em contato com a redação do site para informar que o problema do vazamento foi resolvido, pois os servidores realizaram manutenção na rede e corrigiram a falha.

De acordo com a assessoria do órgão, o SAAE está à disposição dos moradores, e em casos de problemas na rede, a população pode entrar em contato através dos telefones 115 ou (69) 3322-5174.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Assessoria