Mulher foge do local após bater em lateral de carro em rotatória

Acidente envolvendo um carro Hyundai i30 com placas de Comodoro-Mato Grosso e uma moto Honda Biz 100, com placa de Vilhena, ocorreu no final da manhã desta terça-feira, 8, na rotatória da BR-174, área urbana de Vilhena.

De acordo com o motorista do automóvel que não quis se identificar, relatou que trafegava pela rodovia sentido Porto Velho, quando após passar o quebra-molas a condutora da moto que seguia atrás perdeu o controle de direção e bateu na lateral direita do seu carro. Com isso, acabou caindo no meio da pista.

Na motoneta havia duas mulheres, mas o motorista não soube dizer qual das duas pilotava a moto. Porém, uma delas levantou do chão e saiu do local tomando rumo desconhecido. A que ficou, foi levada para o Hospital Regional pelo Corpo de Bombeiros com escoriações pelo corpo.

A Polícia Rodoviária Federal registrou a ocorrência.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia