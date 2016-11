Presos utilizam peças de ventilador para cavar buraco e tentar fugir da cadeia pública em Cerejeiras

Presos da cela 9 da cadeia pública do município de Cerejeiras tentaram fugir na madrugada do último sábado para domingo. Eles utilizaram eixos dos próprios ventiladores para fazer um buraco na parede da cela.

De acordo com informações obtidas pela reportagem do Extra de Rondônia junto à direção do presídio, os detentos foram impedidos graças à atenção dos agentes plantonistas que perceberam a estranha movimentação. Cinco presos foram identificados como autores da ação e foram colocados na cela de isolamento.

A direção do presídio ainda informou que tudo voltou à normalidade e que todas as celas passaram por inspeção.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Extra de Rondônia