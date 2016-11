RO terá chuvas mais intensas pelo fenômeno “La Niña”, alerta Sipam

O Estado de Rondônia deverá ter chuvas acima da média nos próximos três meses, informou o Sistema de Proteção da Amazônia (Sipam).

As chuvas também devem ocorrer com mais intensidade no Acre, Amazonas, Mato Grosso, Tocantins, Amazonas e Pará.

De acordo com o Sipam, isto deve à Zona de Convergência do Atlântico Sul (Zacs) que está sobre influência do fenômeno La Niña.

De acordo com o Sipam, a Zacs é um sistema típico de verão e é caracterizado pela nebulosidade que se prolonga da Amazônia até o oceano Atlântico Sul e com isso transporta umidade.

A junção das Zacs e do fenômeno La Niña causará o aumento de chuvas, já que o fenômeno por si só tem intensidade fraca.

Para que a população tenha cuidados durante o período de chuvas, a Eletrobras Distribuição Rondônia divulgou algumas dicas de como a pessoa pode se proteger de temporais dentro e fora de casa. Evitar usar celulares enquanto chove é uma das dicas de proteção durante temporal.

Texto: Extra de Rondônia / Assessoria

Foto: Divulgação