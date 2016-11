Suspeito é preso com revólver durante confraternização religiosa em distrito de Corumbiara

A Polícia Militar obteve êxito na prisão em flagrante do suspeito Amantino Furtado de Souza na tarde do último domingo, 6. O homem foi preso enquanto portava um revólver calibre 38 com numeração raspada e seis munições intactas em uma confraternização realizada no pátio da Igreja Católica.

De acordo com informações obtidas pela reportagem do Extra de Rondônia, um policial militar de folga e à paisana voltava de sua chácara e passou pelo local quando notou um princípio de confusão entre alguns homens. Em seguida, o PM foi informado que um dos homens que teria participado do desentendimento estaria armado.

Ao se aproximar do suspeito, Jucimar Furtado de Souza, 37 anos, o homem tentou se evadir, mas foi contido após o policial se identificar. Ao ser realizada a revista, foi encontrada na cintura de Jucimar apenas uma faca. A arma já teria sido repassada para seu pai, o Amantino Furtado.

Sozinho, o policial ainda conseguiu realizar a abordagem em Amantino e encontrar a referida arma em sua cintura, porém, devido ao grande número de pessoas no local e para assegurar a sua integridade física, resolveu liberá-lo e chamar por reforços. Após a chegada de outras viaturas militares, inclusive o Grupo de Operações Especiais (GOE), todos os suspeitos foram detidos e encaminhados à Delegacia de Policia Civil para prestar esclarecimentos. Sendo um deles preso por desacato a autoridade ao se referir com palavras de baixo calão aos policiais.

A arma encontrada com o suspeito foi apreendida e conduzida para ser periciada.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Ilustração