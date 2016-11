Vazamento de água gera reclamações no bairro Cidade Verde

Moradores do bairro Cidade Verde, em Vilhena entraram em contato com a redação do Extra de Rondônia para reclamar de um vazamento de água na Rua 102 09. O desperdício teria iniciado há quatro dias.

Indignados os moradores contam que já informaram o Serviço Autônomo de Águas e Esgotos (SAAE), mas nenhuma providência teria sido tomada até a manhã dessa terça-feira, 8.

Imagens enviadas por internauta comprovam a existência de um grande vazamento, e eles dizem que a autarquia informou não ter previsão de quando haverá reparo.

Os moradores aguardam ansiosamente uma providência do SAAE para que op problema seja resolvido e que cesse o desperdício.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos e vídeo: Internauta