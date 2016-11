Caminhão e moto se envolvem em acidente em Colorado

Acidente envolvendo um caminhão VW 15180 e uma moto Honda CG 150, ocorreu na manhã desta quarta-feira, 9, na área urbana de Colorado do Oeste.

De acordo com o boletim de ocorrência, Valdeci Miranda, conduzia o caminhão e trafegava pela Avenida Paulo de Assis Ribeiro, quando próximo à esquina com a Rua Bahia colidiu com motoqueiro identificado como Robert Willy Ferreira que estava realizando ultrapassagem.

Na colisão, o motociclista sofreu ferimentos e foi socorrido ao hospital municipal por uma ambulância.

A Polícia Militar registrou a ocorrência.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia