Carreta e automóvel protagonizam acidente em Colorado

Acidente envolvendo uma carreta prancha carregada com máquinas agrícolas e um automóvel Toyota Corolla, ocorreu no final da tarde desta quarta-feira, 9, em Colorado do Oeste.

Segundo informações colhidas pela reportagem do Extra de Rondônia, o motorista da carreta fazia uma conversão quando a motorista do Corolla entrou ao lado do cargueiro achando que dava tempo de fazer a ultrapassagem. Com isso, acabou por ficar imprensada na lateral da carreta.

Apesar dos estragos no automóvel não houve feridos, apenas danos materiais.

O acidente aconteceu entre a Avenida Paulo de Assis Ribeiro e Rua Acácia.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia