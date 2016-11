Carro pega fogo em parte elétrica e motorista aciona bombeiros

O princípio de incêndio num carro foi registrado por volta das 18h50 desta quarta-feira, 9, na Rua Marques Henrique, bairro Cidade Nova, lateral do campus da Universidade Federal de Rondônia (UNIR), em Vilhena.

Segundo apurado no local, o motorista que preferiu não se identificar, trafegava com destino a sua casa no bairro quando chegou nas proximidades da Unir viu que o carro modelo Honda Civic começou a sair fumaça do capô, momento em que parou e com o extintor de um amigo que passava conseguiu apagar as chamas.

Aos bombeiros, o condutor narrou que não tinha extintor em seu carro e que por sorte ele encontrou o amigo de bairro passando no horário. Os bombeiros fizeram um alerta aos motoristas sobre a importância de manter sempre um extintor nos veículos, mesmo sem a obrigatoriedade.

O motorista relatou que por sorte foi ele quem estava com o carro, pois sua esposa estava querendo sair antes com o veículo, o que poderia resultar num incêndio de maiores proporções, revelando que ela iria se apavorar.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia