Com atletas de Vilhena, delegação rondoniense busca o pódio em João Pessoa

A delegação juvenil (15 a 17 anos) rondoniense embarcou na madrugada desta quarta-feira (9) do Aeroporto Governador Jorge Teixeira, em Porto Velho, com destino a João Pessoa (PB), para participar dos Jogos Escolares da Juventude (JEJ) nas modalidades de atletismo, ciclismo, ginástica rítmica, judô, xadrez, natação, vôlei de praia e tênis de mesa.

A competição será encerrada no dia 19 com os pódios nas modalidades coletivas de basquetebol, voleibol, handebol e futsal, masculino e feminino.

O Time Rondônia conta com 59 integrantes, entre alunos-atletas, dirigentes, técnicos e oficiais. Todos os atletas foram classificados no mês passado na etapa estadual dos Jogos Escolares de Rondônia (Joer), realizados em Vilhena, ocasião em que houve a participação direta de 1.929 pessoas de 46 municípios envolvendo 178 escolas.

Desde a classificação em Vilhena, os alunos-atletas seguiram nas respectivas cidades de origens com treinamentos a fim de representar Rondônia com os melhores resultados. O salto em atura no atletismo vai ficar na responsabilidade de Amanda Cristina, da escola Ricardo Catenhede, de Ariquemes; e de Amando Viana, da escola Marcos Freire, de Porto Velho.

Na fase estadual classificatória aos JEJ apenas um centímetro separou a marca de Amando Viana do recorde estadual gravado em 1985, segundo a Federação de Atletismo de Rondônia (Faro). “Na época, o atleta Vilson de Morais, da Universidade Federal de Rondônia (Unir), saltou 1,95 centímetros”, disse o presidente Walter Alves Brasil Filho.

Os dirigentes do Time Rondônia alimentam expectativas de medalhas em todas as modalidades. No ciclismo, por exemplo, os atletas Reinildo Laborda, da escola Alkinda Arouca, de Guajará-Mirim; e Roberta Lauck, da escola Maria Arlete, de Vilhena, estão confiantes no cumprimento do papel no esporte escolar individual. “É muita dedicação e treino. Esta é a receita ao pódio”, disse Laborda, preparado para medalhar na capital paraibana.

Os competidores nas modalidades individuais se despedem dos Jogos Escolares em João Pessoa no dia 14, mesma data que chegará a delegação com 89 integrantes das modalidades coletivas.

Os JEJ são uma realização do Comitê Olímpico Brasileiro (COB) e têm a finalidade de apoiar e incentivar o esporte de alto rendimento, revelando novos talentos. Cada estado brasileiro, com os respectivos programas de fomento ao esporte escolar, desenvolve as etapas regionais e classificatória na formação do Time Rondônia às disputas em nível nacional.

Em Rondônia, esse serviço é de responsabilidade da Gerência de Educação Física, Esporte e Cultura Escolar (Gefece), órgão da Secretaria de Estado de Educação (Seduc), e foi realizado em etapas regionais em dez cidades, mais as fases estaduais e classificatórias nas categorias Infantil (12 a 14 anos), Juvenil (15 a 17 anos) e Paralímpica, respectivamente em Cacoal, Vilhena e Ji-Paraná.

Texto e foto: Assessoria