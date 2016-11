Com sete vereadores afastados, Maria José e Valdete compõem titularidade de quatro comissões

Com o afastamento de sete dos dez vereadores, Maria José da Farmácia (PSDB) e a professora Valdete Savaris (PPS) foram designadas para compor, de forma titular, as comissões permanentes na Câmara Municipal de Vilhena.

Na sexta-feira, 4, o recém-eleito presidente da Casa de Leis, Célio Batista, assinou a portaria 187/2016 designando, interinamente, além de Maria José e Valdete, as agora vereadoras Helena Maria Rodrigues (Leninha do Povo), Heloisa Bueno e Vera Lúcia Borba (Vera da Farmácia) para compor as comissões permanentes.

Eles são encarregados de emitir os pareceres quanto à legalidade para que os projetos possam ser votados em plenário.

Suplentes não podem compor a titularidade das comissões, o que é ocupado apenas por Maria José e Valdete; já Lelinha, Heloisa e Vera foram designadas para os cargos de secretária e membro. Elas substituem os vereadores Carmozino Alves (PSDC), José Garcia (DEM), Jairo Peixoto (PP), Marcos Cabeludo (PHS) e Marta Moreira (PSC), afastados das funções parlamentares por decisão judicial.

Célio Batista, por ser presidente do Legislativo, não compõe nenhuma comissão. A composição de cada Comissão ficou assim definida:

** Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR)

PRESIDENTE: Maria José da Farmácia (PSDB)

SECRETÁRIO: Vera Lúcia Borba (PMDB)

MEMBRO: professora Valdete (PPS)

** Comissão de Finanças e Orçamento (CFO)

PRESIDENTE: Professora Valdete (PP)

SECRETÁRIO: Maria José da Farmácia (PSDB)

MEMBRO: Heloísa Bueno Matiello (PTdoB)

** Comissão de Obras, Serviços Públicos, Agricultura, Meio Ambiente e Terras (COSPAMAT)

PRESIDENTE: Maria José da Farmácia (PSDB)

SECRETÁRIO: Heloísa Bueno Matiello (PTdoB)

MEMBRO: Vera Lúcia Borba (PMDB)

** Comissão de Educação, Cultura, Turismo, Esporte, Saúde e Assistência Social (CECTESAS)

PRESIDENTE: Professora Valdete (PP)

SECRETÁRIO: Maria José da Farmácia (PSDB)

MEMBRO: Helena Maria Rodrigues (Leninha do Povo)

Texto e foto: Assessoria