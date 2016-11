Dupla armada invade lotérica e rouba R$ 20 mil em plena luz do dia

O assalto foi registrado por volta das 16h15 desta quarta-feira, 9, na lotérica da Avenida Major Amarante em frente ao Banco do Brasil, centro de Vilhena.

Segundo informações da polícia, os assaltantes chegaram armados ao estabelecimento, renderam os clientes e funcionários do caixa e levaram aproximadamente R$ 20 mil.

Os criminosos ainda dispararam na fuga um tiro para o alto. A dupla desceu correndo a rua do Banco do Brasil e nas imediações do banco subiram numa moto Honda tomando rumo desconhecido.

As testemunhas não conseguiram identificar a cor da moto e nem precisar o modelo. A polícia realiza diligências na cidade atrás dos criminosos.

O circuito interno de filmagem da lotérica registrou a ação e pode ajudar na identificação dos assaltantes.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Extra de Rondônia