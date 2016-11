Idoso indignado fotografa carreta estacionada em plena Major Amarante

José Francisco Alves de Almeida, de 68 anos, entrou em contado com a redação do Extra de Rondônia nesta quarta-feira, 9, para expressar sua indignação, quanto a uma carreta estacionada na Avenida Major Amarante no final da tarde de ontem terça-feira.

Segundo o idoso, ele tem dificuldades para se locomover, precisou ir até uma farmácia para comprar remédios, e quando chegou não havia local para ele estacionar o carro, pois uma carreta estava estacionada, ocupando lugar de diversos veículos.

José, disse que teve que estacionar seu veículo cerca de uma quadra e meia a frente do comércio. Para ele que está com problemas de locomoção, imagina o sacrifício que foi andar essa distancia para chegar à farmácia.

De acordo com o idoso, era aproximadamente 18 horas quando chegou ao estabelecimento, saiu por volta das 18h40 e o caminhão continuava no local.

O Extra de Rondônia deixa espaço aberto para a Secretaria Municipal de Trânsito caso queira se pronunciar sobre o assunto de carretas transitando e estacionando no centro.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Internauta