Por causa de mulher, xarás “caem” na porrada e PM é acionada

Dois xarás foram conduzidos para delegacia na tarde desta quarta-feira, 9, após um tumulto envolvendo mulher que terminou em ocorrência policial por vias de fato. O caso aconteceu na Avenida Perimetral, Bairro Cristo Rei em Vilhena.

Segundo o B.O., os xarás José Alves, de 53 anos, e José Marinho, de 56 anos, se estranharam por causa de ciúmes de mulher. O caso é que José Alves é ex marido da atual mulher de Marinho e foi até a casa da ex para buscar a filha, que vivia com ele, mas que fugiu para morar com a mãe.

Ao chegar no local, Alves foi logo “cantando de macho” e resolveu partir para cima do seu xará que é amasiado com sua companheira. No embate, Alves levou a pior, pois caiu e acabou levando um corte na mão.

A polícia foi acionada e conduziu os brigões para delegacia.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Extra de Rondônia