Proprietário de carreta esclarece motivo de ter estacionado na Major

Na tarde desta quarta-feira, 9, Jackson Daniel Simon, proprietário da carreta Scania LS que estava estacionada em frente a uma farmácia na Avenida Major Amarante, no centro de Vilhena, no começo da noite de ontem terça-feira, visitou a redação do Extra de Rondônia para esclarecer o fato de seu caminhão estar estacionado na principal avenida da cidade.

De acordo com Jackson, estacionou no local para descarregar produtos de higiene pertencente à farmácia, além dele, tinha dois chapas contratado para agilizar a descarga e desocupar o espaço o mais breve possível.

Disse ainda, que chegou por volta das 18 horas, ficou aproximadamente quarenta minutos. Assim que foi conferida a mercadoria e as notas, saiu do local.

Jackson, disse que tem consciência que estacionar um veículo de grande porte numa via movimentada como Major Amarante, pode causar problemas, mas que os órgãos de trânsito em Vilhena não dão opção para os motoristas.

“Passei o dia todo na cidade, para descarregar a noite, para justamente não causar transtornos. Estava com alerta ligado, uma viatura da polícia passou duas vezes na avenida e não fizeram nenhuma observação, ”salientou o carreteiro.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Extra de Rondônia