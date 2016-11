Sebrae realiza 1º Encontro Estadual de reparação automotiva

Neste final de semana, sexta, 11, e sábado, 12, o Sebrae Vilhena realiza o 1º Encontro Estadual do Setor de Reparação Automotiva.

O evento será gratuito a profissionais atuantes na área de mecânica, lava-jatos e pessoas que se interessam em ingressar no mercado automotivo.

Na sexta-feira, 11, o evento inicia às 19h30 com palestra de Redecan no IFRO Vilhena. Já no sábado, 12, será o dia todo de evento voltado a capacitação com palestras de conhecimento sobre os mais variados assuntos que envolvem desde gestão até assuntos técnicos.

O Sebrae Vilhena convida aos profissionais da área automotiva para comparecer no evento. O telefone para maiores informações e inscrição é o 3321-3298.

