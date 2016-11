Vilhena vai realizar Miss e Mister Rondônia 3ª Idade

Pelo quarto ano seguido, Vilhena será palco da maior festa da terceira idade em Rondônia.

O 4ª Encontro Estadual da Terceira Idade, que vai contar com extensa programação e escolha de Miss e Mister, acontece no dia 20 de novembro, no Centro de Convivência do Idoso, na avenida Benno Luiz Graebin, em Vilhena.

A festa é gratuita, com convites, que podem ser retirados com a organização. A expectativa é de que pelo menos 3 mil pessoas participem, com caravanas de todo o Estado. “Já temos caravanas de 30 municípios confirmadas, estamos esperando pelo menos mil pessoas de outras cidades”, explicou Valdir Alberto, organizador do evento.

Durante todo o dia, os participantes se divertem com música ao vivo, matinê dançante, alimentação e o desfile dos representantes dos municípios para a escolha da Miss e do Mister Rondônia Terceira Idade. O evento já faz parte do calendário estadual dos idosos. Os vencedores do concurso participam da etapa nacional. Em 2015, em Maceió, a vilhenense Mirtes Paludo, Miss Rondônia 2014, recebeu a faixa de 1ª Princesa ao competir com mulheres de todo o país.

O apresentador conta que a iniciativa surgiu da vontade de trabalhar com a terceira idade de Vilhena. “Sonhei com um evento que pudesse reunir todo o Estado em uma confraternização. Em 2013, com a ajuda de muitos parceiros, conseguimos tornar isso uma realidade e desde então a festa tem sido maior a cada ano”, afirma.

Em 2014, a segunda edição do evento contou com a presença do apresentador, humorista e cantor Moacir Franco. Em 2015, diante de um público de mais de 5 mil pessoas, o grupo Pirilampo gravou DVD ao vivo.

Autor e foto: Raquel Jacob