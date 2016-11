Churrascaria e peixaria é denunciada por crime ambiental em Colorado

A Polícia Militar de Colorado recebeu denúncia que a Churrascaria e Peixaria Vale do Guaporé, localizada no centro da cidade, poderia estar despejando produtos tóxicos no rio que passa ao lado do restaurante, fato que estava causando mau cheiro e mortandade de peixes na região.

No estabelecimento, foi constatado que uma empresa que presta serviço de limpeza havia derramado produtos aparentemente tóxicos no riacho. Além disso, havia cano de esgoto da cozinha do comércio sendo despejado direto no córrego.

Diante dos fatos, a Polícia Técnica (perícia) e a Polícia Ambiental foram chamados para tomar ciência dos fatos. Foi apreendido um galão com capacidade para 51 litros de shampoo para limpeza de pisos e azulejos da marca Nitrolin. O caso foi registrado na delegacia de Polícia Civil.

O Extra de Rondônia deixa espaço aberto para o proprietário do estabelecimento comercial citado na reportagem caso queira se pronunciar sobre o fato.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia