Fraude e ocultação de finanças resulta em prisão de Rover; ele será transferido a Porto Velho

A reportagem do Extra de Rondônia confirmou a prisão preventiva do prefeito de Vilhena, José Luiz Rover (PP), nas primeiras horas desta quinta-feira, 10.

Agentes da Polícia Federal (PF) realizaram a ação, além de busca e apreensão de documentos na casa e no gabinete do chefe do executivo municipal.

Fontes do Extra de Rondônia garantem que Rover será ouvido na sede da PF e, logo após, será transferido para Porto Velho. Isso ocorre por ele ter foro privilegiado, e ficará preso numa cela especial na capital.

Rover é acusado de dois crimes: indícios de fraude em licitação e ocultação de finanças. A prisão foi determinada pelo Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia.

Ao site, no momento da prisão, o prefeito disse que “ vou colaborar com a justiça e estou à disposição da justiça para esclarecer qualquer dúvida”.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia