Galpão de escola pega fogo e aulas são suspensas em Vilhena; fotos e vídeo

Um galpão utilizado como depósito na Escola Estadual Marechal Rondon, em Vilhena, pegou fogo por volta das 16h00 desta quinta-feira, 10.

As aulas foram suspensas devido ao risco e a fumaça que tomou conta da escola. Os bombeiros foram acionados e logo controlaram as chamas evitando que o prejuízo fosse ainda maior.

Professores haviam deixado materiais dentro do galpão, mas o fogo não atingiu os objetos. A direção não soube precisar a polícia as causas do incêndio, mas comenta-se que pode ter sido criminoso.

