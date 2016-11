Mais dois suplentes tomam posse na Câmara; sessão extraordinária ocorre sexta

Os suplentes Hernando Lucena (PTB) e Francis Godoy (PSC) tomaram posse como novos vereadores na manhã desta quinta-feira, 10, na Câmara de Vilhena.

O ato ocorre após os diplomas de ambos serem entregues à Diretoria Legislativa da Casa de Leis. Eles aguardavam o envio dos documentos do Tribunal Regional Eleitoral.

A posse aconteceu em cerimônia no plenário da Casa de Leis, com a presença de membros da imprensa local e familiares.

Com Lucena e Godoy, a Câmara poderá colocar em apreciação e votação projetos importantes que estavam “congelados” na pauta do Legislativo por falta de quórum. Entre eles, estão parte do pagamento do mês de outubro dos servidores públicos municipais, mais precisamente os da área de saúde.

Com Lucena e Godoy, agora, a Câmara terá sete vereadores aptos a votarem em sessão, além do presidente da Casa, Célio Batista, que só vota em critério de desempate, conforme determina o regimento interno do Legislativo.

Com a posse, o presidente informou a realização de sessão extraordinária que será realizada às 08h00 desta sexta-feira, 11.

Uma oração marcou a rápida cerimônia de Lucena e Godoy, que usaram a tribuna do Legislativo para agradecer familiares, amigos e firmar compromisso de trabalhar por melhorias para a população de Vilhena nos próximos 50 dias de mandato, já que eles só ficarão no cargo até o dia 31 de dezembro de 2016.

Texto e fotos: Assessoria