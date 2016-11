Rosangela Donadon intensifica ritmo de trabalho na reta final de 2016

A deputada estadual Rosangela Donadon (PMDB) intensificou seu ritmo de trabalho nas últimas semanas a fim de acelerar seus projetos desenvolvidos ao longo do ano.

A parlamentar vem cumprindo nessa semana extensa agenda de atividades tanto na Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia (ALE-RO) bem como nos gabinetes e seções do Governo do Estado a fim de conquistar e acelerar os recursos de benefícios para o Cone-sul de Rondônia.

Rosangela Donadon participou de sessões da casa de leis do Estado de Rondônia onde defendeu os interesses da comunidade, notadamente da região sul. “É importante que nossa região tenha investimentos contínuos do Estado, uma vez que é uma grande produtora e auxilia em muito na economia rondoniense”, destacou. Além do trabalho geral, a deputada do Cone-sul de Rondônia pediu celeridade da liberação de suas emendas. “São recursos de suma importância para os municípios da região que precisam de equipamentos para atender de forma eficiente suas populações. O Governo do Estado entendeu o pedido e está agilizando os trâmites necessários”, declarou.

A deputada estadual também auxiliou na busca por recursos para o município de Vilhena. A prefeita eleita do município, Rosani Donadon (PMDB) acompanhou Rosangela em diversas audiências com representantes do Poder Executivo Estadual a fim de se garantir recursos para os diversos setores do município. “É um momento de se planejar o ano seguinte, e a prefeita Rosani tem buscado muitas parcerias para iniciar sua gestão. Acredito que a região só tem a ganhar com esse tipo de trabalho”, arrematou.

Autor e foto: Assessoria