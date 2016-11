Rover é afastado imediatamente do cargo e Célio Batista vai assumir prefeitura de Vilhena

A assessoria jurídica da Câmara de Vereadores confirmou o pedido da justiça, do afastamento imediato das funções públicas de Zé Rover (PP), prefeito de Vilhena.

Rover foi preso na manhã desta sexta-feira, 10, por agentes da Polícia Federal, acusado de crimes administrativos.

No lugar dele, vai assumir Célio Batista (PR), atual presidente da Câmara Municipal. A posse deve acontecer na próxima semana em função do ponto facultativo na segunda-feira, 14, e o feriado nacional de terça-feira, 15. Assim as atividades do Legislativo só retornam na quarta-feira, 16.

Após ter conhecimento do afastamento do prefeito, Célio Batista diz que recebeu a informação com muita surpresa. “Não esperava, mas a pessoa, quando está na vida pública, tem que estar preparado para tudo. Na prefeitura farei a minha parte com responsabilidade”, enfatizou o vereador.

Por orientação das assessorias jurídica e legislativa, Célio só deve tomar posse oficialmente após a aprovação de projetos importantes parados na Casa de Leis devido à falta de quórum, o que deve acontecer no final da próxima semana.

Texto e foto: Assessoria