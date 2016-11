Servidores que aderirem a paralisação terão desconto em folha, avisa titular da Semed

A secretaria municipal de educação de Vilhena (Semed), Geisa Maria Vivan, emitiu portaria determinando desconto em folha aos servidores da Educação que aderirem à paralisação nacional previsto para esta sexta-feira, 11.

Em Vilhena, a paralisação está sendo coordenada pelo Sindicato dos Servidores Municipal do Cone Sul de Rondônia (Sindsul), que informou que poderá ter a participação de outros sindicatos.

Através da portaria número 22, do dia 9 de novembro, Geisa determinou que o dia de paralisação deverá ter sua reposição em data posterior determinada pela Semed, com pagamento quando as horas paradas forem compensadas.

Na portaria, Geisa explica que está amparada em determinação do Supremo Tribunal Federal (STF), obedecendo a carga horária de 800 horas-aulas, divididas em 200 dias letivos, conforme a lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN).

A PARALISAÇÃO

Conforme divulgado pelo Sindsul, a mobilização deve começar as 08h00 na Praça Nossa Senhora Auxiliadora, com uma caminhada pela Avenida Major Amarante e finalizando na Praça Padre Ângelo Spadari.

Ao Extra de Rondônia, a vice-presidente do Sindsul, Sonia Fatima Batista Paz, disse que o departamento jurídico entrará em cena, com um mandado de segurança, garantindo os direitos dos servidores.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Extra de Rondônia