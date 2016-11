Vídeo mostra ação de assaltantes em casa lotérica de Vilhena

O assalto na lotérica em frente ao Banco do Brasil nesta quarta-feira, 9, foi registrado pelas câmeras de segurança da agência e pode ajudar a polícia na identificação dos criminosos.

Em plena luz do dia, os assaltantes chegaram numa moto e escura, parecido com uma Honda 150, renderam pessoas que estavam no local e armados conseguiram arrombar a porta de vidro, levando todo o dinheiro da movimentação dos caixas, cerca de R$ 20 mil.

A ação durou quase dois minutos, como registro nas filmagens. Os criminosos agiram com capacetes o que impede muito no trabalho de identificação.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Reprodução vídeo