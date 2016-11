Célio Batista vai à prefeitura e prioriza pagamento atrasado de servidores municipais

Após tomar posse como prefeito em exercício, Célio Batista (PR) foi até o paço municipal para seu primeiro desafio: resolver pendências relacionadas à folha de pagamento do mês de outubro dos servidores públicos municipais, principalmente do setor de saúde pública.

Ao sentar na principal cadeira do executivo, Célio foi parabenizado por servidores, vereadores e lideranças políticas e empresariais. Depois, determinou reunião com alguns secretários para tratar do salário de outubro dos servidores municipais.

Projeto de lei neste sentido, na ordem de R$ 2,5 milhões, foi aprovado por unanimidade na sessão extraordinária realizada na manhã desta sexta-feira, 11, na Câmara de Vereadores. A propositura foi aprovada pelos vereadores Maria José da Farmácia, Valdete Savaris, Lelinha do Povo, Vera da Farmácia, Heloisa Bueno, Francis Godoy e Hernando Lucena.

À frente do Poder Legislativo, Célio foi um dos vereadores que pediu agilidade e mostrou preocupação no pagamento os salários. “O meu foco, neste momento, é resolver a situação do pagamento do funcionalismo”, enfatizou.

No seu gabinete, Célio afirmou também que ainda hoje pretende tomar conhecimento das ações desenvolvidas na prefeitura. “Como eu disse na sessão, peço o apoio de todos para melhorarmos o nosso município”, frisou.

Texto e fotos: Assessoria