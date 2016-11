Cinco pessoas são detidas e drogas apreendidas no bairro São José em Vilhena

Na manhã desta sexta-feira, 11, agentes do Núcleo de Inteligência da Polícia Militar (NI), acionaram uma guarnição para dar apoio e abordar um veículo VW Gol de cor preta com placas de Cabixi que estava sendo monitorado pelos policiais.

O veículo havia saído de uma casa na Rua A-2, no bairro São José, em Vilhena, com quatro ocupantes, sendo: uma mulher na direção e três homens como carona. Após passaram numa residência na Avenida 1515, no bairro Cristo Rei, e retornaram ao mesmo endereço de saída.

No endereço citado, o veículo foi interceptado e os ocupantes identificados como Loziane da Conceição de Carvalho Bertoco, de 20 anos, José Elismar Moura, de 33 anos, Jhonn Claudio Batista, de 21 anos e Juvanio Silva dos Reis, de 25 anos.

Em revista no imóvel, foram localizados dois pés de maconha. Na pia da cozinha foram encontrados 24 invólucros de substancia aparentado ser cocaína pesando 18 gramas, no guarda-roupa foi localizado sacola com pó branco pesando 143 gramas aparentado ser cocaína. Foi encontrada em uma gaveta uma porção de pó de cor branca pesando 78 gramas provavelmente usada para misturar ao entorpecente.

Além das drogas, foram apreendidos valores em dinheiro, uma balança de precisão e vários objetos de procedência duvidosa.

Enquanto os militares faziam as buscas, um homem numa motocicleta Honda Tornado de cor vermelha parou em frente da casa, em seguida empreendeu fuga. Segundo uma menor de idade que estava na residência, o rapaz que chegou e fugiu chama-se Jailison Araújo Becher, e é marido dela. Tudo que foi apreendido no imóvel pertence a ele.

Diante dos fatos, todos os envolvidos foram levados para a delegacia de Polícia civil e apresentados ao delegado de plantão para providências que o caso requer.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia