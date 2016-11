Colisão entre motos em cruzamento deixa três feridos

Três homens foram socorridos ao Hospital Regional (HR) após grave acidente registrado por volta das 10h00 desta sexta-feira, 11, no cruzamento da Rua Marques Henrique com a Avenida Beira Rio, centro de Vilhena.

Uma das vítimas, identificada como Leonardo Souza, de 26 anos, trafegava com uma moto Honda 150 pela Avenida Beira Rio sentido Porto Velho quando no cruzamento com a Marques Henrique colidiu com a Honda Biz, que tinha dois ocupantes.

No forte impacto, testemunhas relataram que os ocupantes da Biz “voaram” e caíram sobre o asfalto. O passageiro da Biz sentia fortes dores na coluna, onde pode ter sofrido alguma fratura.

Já o condutor da Biz reclamava de dores pelo corpo e teve escoriações. O motociclista Leonardo estava consciente, mas não conseguia relatar o sentido que trafegava, pois ficou desorientado no impacto do acidente. Ele teve graves escoriações nas costas e também foi socorrido ao HR por precaução.

O condutor da Biz enquanto recebia os socorros relatou que descia a Marques Henrique sentido Unir.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia