Conheça ganhadores de ingressos para show da banda “Forró Boys” em Vilhena

A banda “Forró Boys”, de Brasília, vai realizar um show na segunda-feira, 14, véspera de feriado no Terraçus Metropolitan, em Vilhena. O grupo, que é sucesso pelo Brasil, se apresentará pela quarta vez na “Cidade Clima de Rondônia”.

No show a banda vai realizar o lançamento do sexto CD, além de realizar a turnê de despedida do vocalista Thiago Jhonathan conhecido popularmente como TJ.

Os ingressos para esse evento são limitados e as pessoas que comprarem antecipadamente com preços promocionais nas bancas do Zóio, da Brigadeiro e distribuidora Farol.

Mais informações sobre o show podem ser obtidas pelos telefones (69)9 9350-6543 ou 9 8481-0872.

O Extra de Rondônia em parceria com a organização sorteou cinco ingressos para este evento que promete agitar Vilhena.

Os ganhadores podem retirar seus ingressos na sede do site, na Avenida Liberdade, 3399, no centro de Vilhena. Lembrando que é preciso trazer um documento de identificação, com foto.

Veja o nome dos ganhadores:

** Gabriela Cristina da Silva

** Leander Abrão

** Josmar Costa Savaris

** Antônia Lopes Santos

** Odair Araújo

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Divulgação