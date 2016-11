Coral infantil apresenta Cantata de Natal em Vilhena

Mais de 100 crianças, com idade entre 03 a 10 anos, se apresentarão na 5ª edição da Cantata de Natal. O evento acontece no dia 01 de dezembro no Park Shopping Vilhena, sendo organizada pela Escola Adventista de Vilhena.

A apresentação, segundo o diretor e professor da instituição Samuel Benites, é o resultado de aulas de musicalização trabalhadas com os alunos desde o maternal ao 5º Ano do ensino fundamental I.

“Durante todo o ano, eles participaram de apresentações em datas especiais, porém a cantata é o evento mais aguardado pelos estudantes que soltam a voz mostrando todo o seu talento “, afirmou Samuel.

De acordo com a relações públicas da instituição em Vilhena, Keiny Oliveira, a escola faz parte da Rede Educação Adventista com mais de 120 anos de existência. “ A educação adventista busca formar cidadãos comprometidos e respeitosos, além é claro de promover o desenvolvimento integral da criança”, explicou Keiny.

O coral tem ensaiado com dedicação, garantiu o diretor Samuel, e serão regidos pela professora Marcia Kuiper, sendo o evento gratuito.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (69) 3322-7976 | 98155-7298 ou visite a escola, localizada na Rua 739 nº193 Bairro Bodanese.

Texto: Queiteane Rodrigues

Fotos: Arquivo