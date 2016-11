Crise política vilhenense vira notícia nacional

Em reportagem produzida pela TV Vilhena o noticiário Bom Dia Brasil, da Rede Globo, veiculou em sua edição de hoje a caótica situação vivida pelos vilhenenses com as prisões do prefeito Zé Rover e de outros políticos no exercício do mandato.

A matéria, apresentada pela repórter Arlene Baliero, detalha a crise política atual e mostra vários moradores da cidade comentando a situação. O assunto também foi abordado pelos apresentadores do noticiário nacional, com o jornalista Chico Pinheiro frisando que o caso deve servir de exemplo a eleitores na hora de votar.

O material também foi divulgado em noticiários da Globo News.

Confira no link abaixo a íntegra da matéria:

http://g1.globo.com/bom-dia-brasil/noticia/2016/11/cidade-de-rondonia-tem-prefeito-vice-e-metade-dos-vereadores-presos.html

Fonte: Extra de Rondônia

Foto: Extra de Rondônia