Elias da Sucam será convocado para assumir vaga de Célio Batista na Câmara

O xadrez político vilhenense desencadeado a partir da prisão de várias autoridades teve mais uma movimentação nesta sexta-feira.

Com a posse do vereador Célio Batista como prefeito outro suplente deve ser convocado ainda nesta sexta-feira para recompor o Legislativo. Desta vez será Elias Pereira da Silva, o “Elias da Sucam”.

Elias é o sexto suplente a ser chamado nos últimos dias para reestruturar a atual legislatura depois da prisão de cinco vereadores, além do “sumiço” de Marta Moreira e Jairo Peixoto e da convocação de Célio Batista para assumir o Executivo. Há mais suplentes convocados, no entanto existe disputa judicial contestando a ação.

Com tanta movimentação no cenário é difícil prever se haverá normalidade no trabalho legislativo para a sessão da próxima semana.

Fonte: Extra de Rondônia

Foto: Arquivo