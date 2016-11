Em sessão extraordinária, Célio Batista toma posse como prefeito em exercício em Vilhena

O presidente da Câmara Municipal de Vilhena, Célio Batista (PR) tomou posse como prefeito em exercício.

A solenidade, que foi rápida, aconteceu na manhã desta sexta-feira, 11, durante sessão extraordinária no Legislativo.

Ele substitui José Luiz Rover, preso nesta quinta-feira, 10, e afastado da função pública em decorrência de acusações de desvio de recursos públicos à frente do executivo municipal.

A vereadora Maria José da Farmácia (PSDB), primeira secretária da Casa de Leis, leu, em plenário, ofício do desembargador Oudivanil de Marins, do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, determinando o afastamento de Zé Rover do cargo.

A posse de Célio Batista ocorre devido a que o vice-prefeito Jacier Dias (PSC), está preso e também afastado de suas funções parlamentares acusado de crimes administrativos.

Após tomar posse como novo prefeito, Célio usou a tribuna do Legislativo para fazer uma análise dos últimos acontecimentos que desestabilizaram a política local e garantiu fazer o melhor à frente do executivo nos próximos 50 dias. “Nesses últimos dias formos pegos de surpresa com diversos acontecimentos. Assumi a Casa no dia 1 de novembro. Nunca pensei assumir o cargo dessa forma, e agora a prefeitura. É um desafio. Sei que não será fácil, mas vamos cumprir essa nova missão com firmeza e dedicação. Não podemos fugir dessa responsabilidade. Para isso, peço o apoio de todas as lideranças do município. A participação de todos é importante neste momento delicado do nosso município”, frisou.

Ainda hoje, Célio Batista vai até a prefeitura e manter reunião para formação de uma nova equipe de trabalho que terá a responsabilidade de administrar o município até o dia 31 de dezembro.

Texto e foto: Assessoria