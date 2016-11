Justiça condena a 22 anos de prisão sobrinho que matou tio

A Justiça condenou a 22 anos de prisão, nesta sexta-feira, 11, Wander Pedro de Moura, de 28 anos, pelo assassinato do tio Sebastião Ferreira, 83 anos.

Wander afirmou que não queria matar o tio. O crime aconteceu no dia 19 de março deste ano, na Avenida Marechal Rondon Bairro São José, em Vilhena.

Nos autos do processo consta que o réu teria espancado a vítima com chutes e utilizado também de uma cadeira para ferir Sebastião, provocando-lhe traumatismo craniano dentre outros ferimentos, que resultaram na sua morte.

Em seu discurso, a acusação, destacou a crueldade e brutalidade com que o crime se desenrolou apontando duas qualificadoras a do meio cruel e do recurso que impossibilitou a defesa da vitima, afirmando que todo crime de homicídio é cruel, e que mesmo com a declaração de arrependimento, ele errou e tem de pagar o que deve.

Já a defesa sustentou a tese de lesão corporal seguida de morte, apontando que o réu estava sobe efeito de drogas e bebida, não tendo consciência do que estava fazendo. A defesa seguiu sustentando a fala de que e o réu, não queria matar o tio.

O conselho de sentença reconheceu a materialidade e autoria do fato, não absolveram o acusado, afastando a tese de lesão corporal seguida de morte.

Acolhendo as qualificadoras do meio cruel e do recurso que impossibilitou a defesa da vitima, bem como a agravante devido o crime ter sido cometido contra vitima maior de 60 anos.

A pena foi dosada em 22 anos de prisão não sendo permitido ao réu recorrer em liberdade. A defesa disse que vai recorrer a decisão. Saiba mais sobre o caso clicando aqui.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Extra de Rondônia