Marido é acusado de agredir e arrastar esposa na rua

Um homem de 39 anos de idade foi preso na madrugada desta sexta-feira (11) acusado de agredir sua esposa, uma mulher de 33 anos em frente a sua residência no bairro Mariana, zona Leste de Porto Velho.

De acordo com informações policiais a vítima estava na calçada de casa conversando ao celular com seu irmão, quando em um acesso de fúria, o seu esposo tentou tirar o aparelho de sua mão à força e passou a agredi-la.

Assustada, a mulher saiu em disparada com seus dois filhos pela rua, porém foi alcançada pelo suposto agressor que ainda arrastou a vítima pelo chão a segurando pelos cabelos. A mulher revidou com uma mordida na mão do seu algoz e conseguiu esconder-se em uma residência até a chegada da polícia.

Uma guarnição da Polícia Militar foi destacada até o local da confusão e após ouvir as partes deu voz de prisão ao homem, que foi encaminhado até a delegacia para prestar depoimento ao delegado de plantão. O acusado deverá responder por lesão corporal.

Fonte: Rondoniaovivo