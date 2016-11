Maurão promete a vereador reeleito apoio a Ji-Paraná

O presidente da Assembleia Legislativa, Maurão de Carvalho (PMDB), discutiu com o vereador reeleito em Ji-Paraná, Edilson Vieira, que é presidente municipal do PMDB, apoio para o município, seja através de emendas ou intermediando ações governamentais.

“Temos uma atuação voltada aos municípios e não tem sido diferente em Ji-Paraná. Discutimos a destinação de emendas ao orçamento de 2017, que ainda serão definidas a sua finalidade”, disse Maurão.

O vereador Edilson estava acompanhado do policial militar Isaias da Silva Alves e destacou que Ji-Paraná, a exemplo dos demais municípios, necessita de apoio para que as ações sejam implementadas e atendam à população.

“O deputado Maurão é uma liderança que tem atuado em parceria com as prefeituras, Câmaras de Vereadores e associações, destinando emendas e intermediando ações. Contamos com a sua parceria, mais uma vez, para apoiar Ji-Paraná”, completou Edilson.

Autor e foto: Assessoria